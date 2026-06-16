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Polatlı'da mezarlıkta otomobil yangını

Polatlı'da mezarlıkta otomobil yangını
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehir mezarlığında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehir mezarlığında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı Şehir Mezarlığı içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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