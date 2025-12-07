Ankara'da yağıştan çöken yolda bir kamyonet mahsur kaldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kazı çalışması sonrası yağıştan yolun çökmesiyle bir kamyonet mahsur kaldı.

Polatlı İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi Borsa Yolu üzerinde yapılan kazı çalışmasının ardından yağan yağmur, yolu çöktü. O sırada güzergahtan geçen bir kamyonet, zeminin aniden çökmesi sonucu yolda mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA