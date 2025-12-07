Ankara'da yağıştan çöken yolda bir kamyonet mahsur kaldı
Polatlı İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi Borsa Yolu üzerinde yapılan kazı çalışmasının ardından yağan yağmur, yolu çöktü. O sırada güzergahtan geçen bir kamyonet, zeminin aniden çökmesi sonucu yolda mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa