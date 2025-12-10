Haberler

Sanayiden çaldıkları araçla 3 gün tur atan hırsızlar yakalandılar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobili çalarak 3 gün boyunca gezinen hırsızlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, tamirhanede bulunan otomobili çalarak 3 gün boyunca gezen hırsızlar sonunda yakalanıp gözaltına alındılar.

Olay, Polatlı ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre otomobil sahibi F.K., aracını çalışmadığından dolayı çekiciyle tamir edilmesi için sanayi sitesine bıraktı. Usta, aracı tamir etti ancak hırsızlar otomobili çalarak 3 gün boyunca ilçe genelinde gezdi. Şüpheliler, Polatlı Mehmet Akif Mahallesi'nde araçla dolaşırken polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrollerde otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, aracı durdurarak içerisindeki şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
