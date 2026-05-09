Haberler

Polatlı'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Olayda 12 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra 11 şüpheli daha yakalanmış. Silahlı çatışmada yaralanan olmamışken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Polatlı ilçesinde daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde araç kundaklama olayına kadar uzanan ve Şentepe Mahallesi'nde bir kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla devam eden iki aile arasında çıkan olaylarda yine tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Silahlı çatışmada yaralanan olmamıştı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmış, ilk etapta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 8 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri 11 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Son operasyonda ayrıca 11 ruhsatsız silahın daha ele geçirildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, mahallede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Şampiyonluk maçında neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı

Fotoğrafı gören herkes aynı detaya takıldı

YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

18 yıllık hasret sona erdi! Mardin 1969 Spor 1. Lig'e yükseldi

18 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig'deler
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı

Fotoğrafı gören herkes aynı detaya takıldı

Real Madrid'de neler oluyor? Antrenmandaki müdahaleye bakın

Koca kulüp ne hallere düştü? Görüntüye tepki yağıyor

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu