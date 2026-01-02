Polatlı'da kar yağışı yolları buz pistine çevirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Polatlı'da dün gece saatlerinde etkisini hissettiren kar yağışı nedeniyle yollarda don ve buzlanma oluştu. Yağış nedeniyle günlük hayatta olumsuzluklar yaşanırken, araçlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar buzlanan yolda mahsur kalırken, ilçede ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde maddi hasarlı kazalar yaşandı. - ANKARA