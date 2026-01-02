Haberler

Polatlı'da kar yağışı yolları buz pistine çevirdi

Polatlı'da kar yağışı yolları buz pistine çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buzlanarak sürücüler için tehlikeli hale geldi. Araçlar ilerlemekte zorluk çekti, bazı bölgelerde maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Polatlı'da dün gece saatlerinde etkisini hissettiren kar yağışı nedeniyle yollarda don ve buzlanma oluştu. Yağış nedeniyle günlük hayatta olumsuzluklar yaşanırken, araçlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar buzlanan yolda mahsur kalırken, ilçede ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde maddi hasarlı kazalar yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif