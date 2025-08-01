Polatlı'da Otomobil ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Konya yolu 115'inci kilometresi Polatlı çıkışında meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen Ahmet Kahraman idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen henüz sürücüsü öğrenilmeyen 06 DKS 542 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolün ardından otomobilde bulunan Ahmet Kahraman'ın (35) hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle Konya yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, trafik kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA