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Polatlı'da kontrolden çıkan tırın şeftali yükü yola döküldü, trafik kontrollü verildi

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Polatlı'da kontrolden çıkan tırın şeftali yükü yola döküldü, trafik kontrollü verildi
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Polatlı-Haymana Yolu'nda meyve taşıyan tırın kontrolden çıkması sonucu dorsesi yan yattı ve yüklü şeftaliler yola saçıldı. Polis trafiği kontrollü verdi; şeftaliler temizlendikten sonra trafik akışı yeniden başlatıldı, kazada maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meyve taşıyan tırın dorsesi yan yatınca taşıdığı şeftaliler yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı-Haymana Yolu'nda meydana gelen kazada meyve taşıyan tır kontrolden çıkınca dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsede yüklü olan şeftaliler yola saçıldı. Yol şeftali ile kaplanırken polis ekipleri trafiği bir süre kontrollü olarak verdi. Yoldan şeftalilerin temizlenmesinin ardından trafik akışı tekrar başlatıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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