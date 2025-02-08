Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Polatlı'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde devrilen elektrikli sobadan çıkan yangında 63 yaşındaki Yalçın Özçer hayatını kaybetti. Olayın ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. iddialara göre, 63 yaşındaki Yalçın Özçer, elektrikli sobayı açık bırakarak uyudu. Sobanın devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından yapılan ilk incelemede Özçer'in yangın sırasında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
img

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında

Fenerbahçe'de kabusu yaşayan Cengiz'e bir şok daha
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.