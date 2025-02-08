Polatlı'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. iddialara göre, 63 yaşındaki Yalçın Özçer, elektrikli sobayı açık bırakarak uyudu. Sobanın devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından yapılan ilk incelemede Özçer'in yangın sırasında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA