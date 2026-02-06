Haberler

Ankara'da depo alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir depoda çıkan yangın, traktör, yakıt deposu ve gübre gibi tarım malzemelerinin yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir depoda çıkan yangın büyük zarara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesine bağlı Türktaciri Mahallesi'nde gece Zülfikar Baysan'a ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun içerisinde bulunan traktör, 5 tonluk yakıt deposu ve gübrelerin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depodaki traktör ile tüm tarım ekipmanları ve malzemelerin yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu