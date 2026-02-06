Ankara'da depo alevlere teslim oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir depoda çıkan yangın büyük zarara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesine bağlı Türktaciri Mahallesi'nde gece Zülfikar Baysan'a ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun içerisinde bulunan traktör, 5 tonluk yakıt deposu ve gübrelerin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depodaki traktör ile tüm tarım ekipmanları ve malzemelerin yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA