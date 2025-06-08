Polatlı'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Polatlı'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Polatlı'da 5 katlı binanın üst katında yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katından yangın çıktı.

Polatlı ilçesinde, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredekilerin büyük panik yaşadığı bildirildi. Binanın diğer katlarında yaşayanlar hızlı bir şekilde tahliye edilirken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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