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PÖH ekipleri Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı

3. Sayfa Haberleri

PÖH ekipleri Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı

Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden Malatya büyük ölçüde etkilendi. Depremin büyük yıkıma yol açtığı yerlerde çalışmalarını devam ettiren PÖH ekipleri yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yıkıma neden olan depremin ardından PÖH ekipleri arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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