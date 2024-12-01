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Plakasız ve Sigortasız Araç Bağlandı, Sürücüye 23 Bin Lira Ceza

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Bolu'da polis ekipleri tarafından plakasız, sigortasız ve abart egzozlu Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsüne toplamda 23 bin 443 lira ceza kesildi.

Plakasız, sigortasız ve abart egzozlu araç bağlandı

BOLU - Bolu'da plakasız, sigortasız ve abart egzozlu Fiat Tofaş marka otomobil polis ekipleri tarafından bağlandı. Otomobil sürücüsüne toplamda 23 bin 443 lira ceza kesildi.

Bolu'da İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin girişinde polis ekiplerinin devriye attığı esnada Fiat Tofaş marka bir otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan denetleme sonucunda otomobilin sigortasız ve abart egzozlu olduğu da fark edildi. Sürücüsünün de ehliyeti olmadığı otomobil, oto kurtarıcı ile Yediemin Otopark'ına götürüldü. Sürücüye toplamda 23 bin 443 lira cezai işlem uygulandı.

Plakasız ve Sigortasız Araç Bağlandı, Sürücüye 23 Bin Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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