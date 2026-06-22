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Plakasını köpükle kapatıp kantardan kaçmaya çalışan tıra 236 bin lira ceza

Plakasını köpükle kapatıp kantardan kaçmaya çalışan tıra 236 bin lira ceza
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Samsun'da denetimlerden kaçmak için plakasını köpükle kapatan tır sürücüsüne 236 bin lira idari para cezası uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Samsun'da denetimlerden kaçmak için plakasını köpükle kapattığı tespit edilen tıra 236 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kantar görevlilerinin, plakası kapalı şekilde yük taşıyan bir tırın kantara girmeden seyretmekte olduğunu bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu söz konusu araç tespit edilerek kantar sahasına yönlendirildi.

Kontrollerde asansör malzemesi taşıyan tırın çekicinin plakasının görünmesini engelleyecek şekilde köpükle kapatıldığı belirlendi. Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemlerde araç sürücüsü ile araç sahibine ilgili mevzuat kapsamında toplam 236 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen tır, uygulanan işlemlerin ardından 30 gün süreyle trafikten men edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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