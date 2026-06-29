Beylikdüzü'nde trafikte yakalamamak için plakasına zarar veren motosikletliye 320 bin TL para cezası

Beylikdüzü'nde trafikte bir sürücüyü rahatsız ederek, yakalanmamak için plakasını eğen motosikletli yakalandı. Motosikletliye, 320 bin TL para cezası kesilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir motosikletli trafikte otomobil sürücü rahatsız edip yakalanmamak için kendi plakasının görünmesi için eğdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışması üzerine şahıs yakalandı. Sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, okunmamasını veya farklı okunmasını sağlayacak şekilde plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 320 bin TL para cezası kesildi. araç 60 gün trafikten men edilerek sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü B.İ hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı