PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen "Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu" devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amanoslar Osmaniye PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.