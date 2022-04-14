PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi Hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan PKK/KCK mensubu Abdulkerim YILMAZ, MİT'in ikna çalışması neticesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi
ANKARA - Hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan PKK/KCK mensubu Abdulkerim YILMAZ, MİT'in ikna çalışması neticesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa