PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi - Haberler

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PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi Hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan PKK/KCK mensubu Abdulkerim YILMAZ, MİT'in ikna çalışması neticesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi

ANKARA - Hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan PKK/KCK mensubu Abdulkerim YILMAZ, MİT'in ikna çalışması neticesinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Abdulkerim Yılmaz, Türkiye, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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