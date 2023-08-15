PKK, 39 yıl önce sıktığı ilk kurşunla 50 bin insanın ölümüne neden oldu

Pkk'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırılar hafızalardan silinmedi. 39 yıl önce sıkılan ilk kurşundan bugüne yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti.

Pkk'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırıların üzerinden 39 yıl geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve Eruh'taki saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçen Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu. 15 Ağustos 1984 günü başlayan eylemler o gün, bugündür devam ediyor. Olaylarda 6-7 bin kadar güvenlik görevlisi ve vatandaş şehit olurken, teröristlerle birlikte ölenlerin sayılarının 50 bini aştığı tahmin ediliyor. Terör olaylarından ve terörle mücadeleden kaynaklı ülkenin ekonomik yönden kaybı ise 1 trilyon dolar olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit-Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ilk gün Kürt adı altında kurulan sözde terör örgütü, Kürtlere ve Kürtlerin yaşadığı bölgelerde zulümler yaptığını söyledi. Kürtlere karşı oluşturulmuş büyük bir tuzak olduğunu her zaman belli ettiğini belirten Şehitoğlu, terörün bugüne kadar yaklaşık 50 bin insanın hayatının kaybetmesine ve ülkeye 1 trilyon dolar zararı bulunmakta olduğunu ifade etti.

Eli kanlı Pkk'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde gece saat 21.30 sıralarında ilk alçakça baskınını Kürt adı altında Kürt ilçesi olan Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Eruh ilçesinde yaptığını hatırlatan Şehitoğlu, şöyle konuştu:

"O gün maalesef ilk şehidimiz olan Süleyman Aydın kardeşimiz şehit oldu. PKK terör örgütü hemen ardından yıllarca bölgede Eruh ve Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgesinde Kürt adı altında Kürt köylerinde Kürt toplumuna saldırılar düzenledi. O günden bugüne binlerce alçakça saldırılar yaptı. Çoluk çocuk demeden kundakta ki bebeğe kadar saldıran alçak bir terör örgütüdür. Ama o günde bizler dimdik ayaktaydık bugünde dimdik ayaktayız ve son terörist yok olana kadar bizler onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Bugün terörün bitme aşamasında olduğunu aktaran Şehitoğlu, "Devletimizin dik duruşu, halkımızın dirayeti ve milletimizin terör örgütüne karşı sergilediği tutum bugün örgütü bitme noktasına getirmiştir. İlk gün Kürt adı altında kurulan sözde terör örgütü Kürtlere ve Kürtlerin yaşadığı bölgelerde zulümler yaptı. Kürtlere karşı oluşturulmuş büyük bir tuzak olduğunu her zaman belli etmiştir." dedi.

"Terör örgütü olmasaydı emin olunuz ki bölgemiz çok daha güzel olacaktı"

1984 yılından bugüne kadar 39 senedir bu ülke, alçak terör örgütlerinden çektiğini ifada eden Şehitoğlu, "Ülkenin ve bölgenin gelişimine engel olmuştur. Ama bugün çok şükür milletimiz refah ve huzur içinde yaşamaktadır. Terör örgütü 39 sene içerisinde 50 bine yakın insanımızın kaybına ve 1 trilyon dolar maddi kayba sebebiyet vermiştir. Alçak terör örgütü olmasaydı emin olunuz ki bölgemiz çok daha güzel olacaktı. Hem Yeraltı hem doğası hem de insanı ile muhteşem bir bölge olacaktı." diye konuştu.

Bugünden sonra daha güzel günlerin beklendiğini kaydeden Şehitoğlu, "Terör örgütü günümüzde bitme noktasına gelmiştir. Onlar Kürt adı altında zulüm yaptıkça Kürt milleti vatanına ve bayrağına daha çok sarıldı. O gün bir ise bugün bin aşkla sarıldı. Biz askerimizle, polisimizle ve korucumuzla canla başla her daim bu milletin devletin ve milletin hizmetinde ve emrindeyiz. Son terörist yok oluncaya kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Ben Kürdüm ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Hiçbir zaman terör örgütü bizlerin, vatansever Kürtlerin temsilcisi olamaz. Kundaktaki bebeği dahi katledecek karaktersizlikte ve alçaklıktaki zihniyetti hiç kimsenin desteklemesi mümkün değildir." şeklinde konuştu. - SİİRT