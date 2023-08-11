Piyade Teğmen Altınbaş, şehit babasının yanına defnedilecek Pençe - Kilit şehidinin acı haberi ailesine verildi Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan şehit olan piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Ankara'da yaşayan ailesine acı haberi verildi.

Piyade Teğmen Altınbaş, şehit babasının yanına defnedilecek

Pençe - Kilit şehidinin acı haberi ailesine verildi

ANKARA - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan şehit olan piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Ankara'da yaşayan ailesine acı haberi verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerin açtığı ateş sonucu 27 yaşındaki piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş, şehit oldu. Acı haber şehidin Ankara Bala'daki yakınlarına sağlık ekipleri eşliğinde ulaştırıldı. Türk bayraklarıyla donatılan taziye evlerine ziyarette bulunan mahalle sakinleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. İlçe belediyesi tarafından kurulan taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Kendisi gibi şehit olan babasının yanına defnedilecek

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın polis babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Altınbaş'ın naaşnın, babasının Ankara'daki mezarının yanına defnedileceği belirtildi.