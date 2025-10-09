Pitbull cinsi köpek sahibini ısırdı, adamın yardım çığlıkları sokağı inletti

İstanbul'da pitbull cinsi bir köpek, sahibine saldırdı. Köpeğin aniden saldırıya geçtiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asayiş Berkemal'de paylaşılan görüntülerde; köpeğin, sahibinin kolunu ısırdığı ve genç adamın can havliyle "Yardım edin. Biri yardım etsin." diye çığlık attığı anlar yer aldı.

SUYLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, köpeğin genç adamın kollarını ısırdığı görüldü. Bu esnada çevredeki bir kişinin, elindeki suyu köpeğe fırlatarak müdahale etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

OTOMOBİLE BİNMEK İSTEDİ

Dehşet anlarında yaralı genç, sokakta bekleyen bir otomobile binerek kendisini kurtarmak istedi. Ancak aracın bu sırada hareket ettiği anlar da kameraya yansıdı.