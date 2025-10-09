Haberler

Pitbull cinsi köpek sahibini ısırdı, adamın yardım çığlıkları sokağı inletti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Pitbull cinsi köpek sahibini ısırdı, adamın yardım çığlıkları sokağı inletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pitbull cinsi köpek sahibini ısırdı, adamın yardım çığlıkları sokağı inletti
Haber Videosu

İstanbul'da pitbull cinsi köpek, sahibine saldırarak kollarını ısırdı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, kolundan ısırılan adamın yardım çığlıkları sokağı inletti. Olay sırasında çevredeki bir kişinin suyla müdahale etmeye çalışması ise dikkat çekti.

İstanbul'da pitbull cinsi bir köpek, sahibine saldırdı. Köpeğin aniden saldırıya geçtiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asayiş Berkemal'de paylaşılan görüntülerde; köpeğin, sahibinin kolunu ısırdığı ve genç adamın can havliyle "Yardım edin. Biri yardım etsin." diye çığlık attığı anlar yer aldı.

SUYLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, köpeğin genç adamın kollarını ısırdığı görüldü. Bu esnada çevredeki bir kişinin, elindeki suyu köpeğe fırlatarak müdahale etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

OTOMOBİLE BİNMEK İSTEDİ

Dehşet anlarında yaralı genç, sokakta bekleyen bir otomobile binerek kendisini kurtarmak istedi. Ancak aracın bu sırada hareket ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Numan Darğın - 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

"Sıkacağım size, benim babam savcı"
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

otomobil sürücüsü ne kadar duyarlı!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
Polise saldıran kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

"Sıkacağım size, benim babam savcı"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.