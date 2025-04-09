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Hindistan sokak lezzetlerine taş çıkartan fenomen dönerciye bir darbe

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Adana'da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler üzerine dün ceza kesilen fenomen dönercinin Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki standı, bugün hijyen kurallarına uymadığı görüntüler üzerine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Geçtiğimiz gün de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.

STANDI FETİVALDEN KALDIRILDI

Öte yandan, Merkez Park'ta devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Hindistan sokak lezzetlerini andıran, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı bugün zabıta ekiplerince kaldırıldı. Çevik kuvvet polisleri de stant kaldırılırken önlem aldı.

"FESTİVALDE 12 BİN KİŞİYE YEMEK YEDİRDİM"

Sosyal medyadan açıklama yapan dönerci, "Sosuma süt kattım diye festivalden kaldırılıyorum. Sağlık Bakanıma da saygılar duyuyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye festivalde yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" dedi.

Hindistan sokak lezzetlerine taş çıkartan fenomen dönerciye bir darbe
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

adamı ve ortamı görünce iştahı kesilir insanın.

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Bunun elinden paketli süt alinmaz

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