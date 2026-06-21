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Kaza yapan otomobil alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza yapan otomobil alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaza yapan otomobillerden biri alev alarak yandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya yolu İnönü mahallesi mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri alev aldı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.N.'nin (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralılar S.Y. (34), T.Y. (54), M.A. (28), E.B. (42) ve B.B. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde çıkan yangın söndürülmesinin ardından incelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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