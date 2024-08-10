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Piknik Tüpü Patlamasıyla Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde piknik tüpünün parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde piknik tüpünün parlaması sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Üstatlar Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir binada piknik tüpünün parlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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