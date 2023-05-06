Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu

Pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden genç, Dicle Nehri'nde kayboldu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden genç, Dicle Nehri'nde kayboldu. Ekiplerin genci arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden ve daha sonra nehre giren Diyar Güzel, akıntıya kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genci arama çalışmaları devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güçlükonak Şırnak Dicle 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title