Peynir yüklü kamyon yan yattı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan peynir yüklü bir kamyon refüje girerek yan yattı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AG 103 plakalı peynir yüklü kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki repüce girip yan yattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza kısa süreli paniğe neden oldu. Aracın yan yattığı yerden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale döndü. - AFYONKARAHİSAR