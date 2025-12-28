Peru'da 6.0 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Peru'nun kuzey sahili açıklarında yerel saatle 21.51'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklarken, sarsıntı nedeniyle yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana depremin merkez üssü Peru'nun kuzey sahili açıkları olarak açıklandı. Yerel saat ile 21.51 sıralarında Chimbote, Ancash ve Puerto Santa bölgelerinde hissedilen ve büyük paniğe neden olan sarsıntılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Perulu yetkililer, ülkenin kıyı kesimleri için herhangi bir tsunami uyarısında bulunmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölge halklarının sokaklara döküldüğü anlar kameralara yansırken, bazı binalarda küçük çaplı hasar meydana geldiği gözlemlendi. - LİMA