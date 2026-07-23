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Peru'da bina yangınında aynı aileden 10 kişi öldü

Peru'da bina yangınında aynı aileden 10 kişi öldü
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Peru'nun başkenti Lima'da bir binada çıkan yangında aynı aileden 5'i çocuk 10 kişi öldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.

Peru'da bir binada çıkan yangında 5'i çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti. Polis, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.

Peru'nun başkenti Lima'nın La Victoria bölgesinde bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında, yangında 5'i çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi hayatını kaybederken, ailenin 7 üyesi sağ olarak kurtuldu.

Peru basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3, 6, 6, 8 ve 15 olduğu aktarılarak, yatak üretimi yapan ve elektrikli motosiklet satışıyla uğraşan ailenin daha önce tehdit edildiği ve kendilerinden haraç istendiği ifade edildi.

Polis, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, görgü tanıkları, kimliği belirsiz kişilerin evin önündeki park halindeki motosikletleri ateşe verdiğini, alevlerin yatak üretiminde kullanılan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede binaya sıçradığını belirtti. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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