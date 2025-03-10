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Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı

Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
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Peru'nun başkenti Lima'da, Ate bölgesinde bir kişi tren raylarında uyuyakaldı. Kendisine yaklaşan treni son anda fark eden kişi, hızla gelen vagonların altında kalmaktan kurtulamadı. Kaza sonrası hafif yaralı şekilde ayağa kalkan adamın, alkolün etkisiyle raylarda uyuyakaldığı belirlendi.

Peru'da tren raylarında uyuyakalan alkollü bir şahıs, üzerinden geçen vagonların altından hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Peru'nun başkenti Lima'da Ate bölgesinde bir kişinin rayların üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Trenin kendisine yaklaştığı anlarda gözünü açan kişi hızla gelen vagonların altında kalmaktan kurtulamadı.

AYAĞA KALKIP KALDIRIMA OTURDU

Adam, trenin altında kaldıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak kaldırıma oturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan kişinin alkolün de etkisiyle raylarda uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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