Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı

Peru'da tren raylarında uyuyakalan alkollü bir şahıs, üzerinden geçen vagonların altından hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Peru'nun başkenti Lima'da Ate bölgesinde bir kişinin rayların üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Trenin kendisine yaklaştığı anlarda gözünü açan kişi hızla gelen vagonların altında kalmaktan kurtulamadı.

AYAĞA KALKIP KALDIRIMA OTURDU

Adam, trenin altında kaldıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak kaldırıma oturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan kişinin alkolün de etkisiyle raylarda uyuyakaldığı ortaya çıktı.