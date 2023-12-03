Üye Girişi
Haberler

Peru'da madene silahlı saldırı: 9 ölü, 15 yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Peru'nun Pataz eyaletindeki bir madene düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Saldırganlar patlayıcılar kullanarak madene baskın düzenlemiş ve 4 kişiyi rehin almıştır. Güvenlik güçleri durumu kontrol altına almış ve 7 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yasadışı madencilik faaliyetlerinde bulunan suç örgütleri olduğu belirtilmiştir.

Peru'da Pataz eyaletindeki bir madene düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Peru'nun Pataz eyaletinde yer alan Poderosa şirketine ait bir madene silahlı saldırı düzenlendi. Peru İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların patlayıcılar ile madene baskın düzenlediği ve 4 kişiyi rehin aldığı belirtilerek, baskında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin madendeki durumu kontrol altına aldığı ifade edilen açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırganların patlayıcı kullanarak madene girdikleri ve "şirketin iç güvenlik personeliyle çatıştıkları" aktarıldı.

Ponderosa tarafından yapılan açıklamada ise, baskında yaralanan 10 madencinin durumunun ağır olduğu belirtilerek, "Bu trajik olaylar tek başına meydana gelmiyor. Bunlar bölgedeki güvenlik koşullarının kötüleşmesinin bir sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

Organize suçların "yasadışı madencilik alanında giderek büyüdüğünü" belirten şirket, madenlerine düzenlenen daha önceki saldırılarda 7 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Yasadışı madencilerin cezai sorumluluktan kurtulmasını sağlayan REINFO yasasına değinen şirket, suç örgütlerinin REINFO tarafından sağlanan koruma örtüsü altında mutlak cezasızlıkla faaliyet gösterdiğini iddia etti.

Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Derneği saldırıyı kınayarak, hükümeti yasadışı madencilerin kurtarılmış bölgeler kurmak ve yerel nüfusu şiddet yoluyla boyun eğdirmek istediği bölgede düzeni yeniden tesis etmek için önlem almaya çağırdı.

Peru, dünyanın en büyük ikinci bakır ve önemli bir gümüş ve altın üreticisi konumunda bulunuyor. Enerji ile Maden Bakanlığı'na göre, Peru altın ihracatının yaklaşık üçte ikisini Hindistan, İsviçre ve Kanada'ya gerçekleştiriyor. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Madencilik Güvenlik Suç 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title