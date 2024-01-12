Personel taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Personel taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpıştı feci kaza kamerada: 9 yaralı

Midibüs içinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı

ANTALYA - Antalya'da havalimanına personel taşıyan midibüsün, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Midibüs içinde sıkışan sürücü ve bir kişi itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 13. 30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi,Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Havalimanı'na personel götüren Türkay A, idaresindeki 07 C 2175 plakalı midibüs, aynı yönde ilerleyen ve üzeri inşaat malzemesi yüklü olan 07 FKJ Atilla K., idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün sağ tarafı hurdaya döndü ve sürücü dahil iki kişi sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ev sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve 7 kişi kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, iki kişiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. İtfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışmayla önce Bülent A., ve ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Midibüsün ön camından alınan yaralı ardından ambulansa alındı. Sürücü Türkay A, ise aracına arka kapsından indirilip ambulansa götürüldü. Çoğunluğu kafa bölümünden yaralı olan, Kübra K., Fatma Ç., Şefik A., Halime A., Soner S., Esma A., Bülent A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kazada muavin bölümünde kimsenin olmaması can kaybını önledi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte duran kamyonete, midibüsün arkadan çarptığı an yer aldı.