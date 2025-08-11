Pensilvanya'daki Çelik Fabrikasında Patlama: Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Pittsburgh'daki Clairton Coke çelik fabrikasında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Yangın çıktı ve kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları bulmak için çalışmalara başladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh kentinde bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Clairton Coke adlı çelik fabrikasındaki patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kaldığı ifade edildi. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, yaptığı açıklamada yerel yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, "Olay yeri hala aktif ve çevredeki insanlar yerel yetkililerin talimatlarına uymalı" dedi. - PITTSBURGH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.