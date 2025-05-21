Pendik'teki Öğretmen Gözaltına Alındı, Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Pendik'teki Öğretmen Gözaltına Alındı, Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı
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Pendik'te bir öğretmen, öğrencisine uyguladığı şiddet nedeniyle gözaltına alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mahkemeye sevk edilen öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pendik'te bir öğrencisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pendik'te Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatılan öğretmen Z.D.A, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan öğretmen hakkında, 45 gün boyunca her Cumartesi günü en yakın kolluk birimine giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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