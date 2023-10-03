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Pendik'te trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde bir kişinin, aracıyla önünü kestiği otomobilin sürücüsünü darbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmada, şüphelinin otomobiliyle seyir halindeyken tartışma yaşadığı A.K'nin aracının önünü kestiğini, elinde bulunan bıçakla mağdura saldırarak tehdit ettiğini belirledi. Aracının plakasından kimliği ve adresi tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.