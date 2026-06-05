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Pendik'te takla atan otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Pendik'te takla atan otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
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İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarken, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Takla atan otomobil ile hasar gören park halindeki aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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