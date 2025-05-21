Pendik'te Öğrencisini Darp Eden Öğretmene Adli Kontrol
Pendik'te bir öğrencisini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı anların cep telefonu kamerasına yansıması after meydana geldi.
Pendik'te öğrencisini döven öğretmen hakkında adli kontrol kararı
İSTANBUL - Pendik'te bir öğrencisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pendik'te Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatılan öğretmen Z.D.A, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan öğretmen hakkında, 45 gün boyunca her Cumartesi günü en yakın kolluk birimine giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.