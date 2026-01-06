Haberler

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Esnaf müdahale etti

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Esnaf müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren şüpheli, elindeki silah ile dükkânı tehdit etti. Çevredeki esnafın müdahale etmesi sonucu arbede yaşanırken, şüphelinin silahının oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana gelen soygun girişimi paniğe neden oldu. Şüphelinin elindeki silahın gerçek olduğu sanılarak çevredeki esnaf tarafından müdahale edilirken, yaşanan arbede sırasında silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.

Olay, Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya giren şüpheli, elindeki silahı çıkararak kuyumcuyu tehdit etti. Şüphelinin, "Bu çantaya ne varsa doldur" demesinin ardından kuyumcunun şüpheliye yumruk atmasıyla birlikte arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında şüpheli yere düşerken, kuyumcu ile şüpheli arasındaki arbede dükkan dışına taştı. Olayın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar tarafından şüpheliye müdahale edildi. Yaşanan arbede sırasında şüphelinin elindeki silahın yere düşmesiyle birlikte silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Silah var denilince müdahale ettik"

Olay anını anlatan esnaflardan Sadık Derebaşı yaşananları, "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale etmek zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda arkadaşlar boğuşuyordu. 'Silah var' denilince direkt üzerine daldık. Kuyumcunun içinde silahını çıkarıp 'çantaya ne varsa doldur' dedi. Kuyumcuya yumruk atınca yere düştü. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik" sözleriyle anlattı.

"Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık"

Olayla ilgili konuşan Selahaddin Parlar ise şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim komşuya oyuncak silahla girip tehdit etmiş. Sonra ikisi birbirine girince oğlum beni aradı. Ben gelene kadar dışarıda ciddi bir kavga olmuştu. Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi