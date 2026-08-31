Pendik'te konvoy cezası: 498 bin TL

Pendik'te konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 498 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücülerin tamamının ehliyetlerine 60 gün el konularak araçlar trafikten men edildi.

30 Ağustos'ta Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarında paylaşım içeriğinde görüntülenen şahıslarla ilgili çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 34 DC 0723 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve 06 CGC 575 plakalı aracın sürücüsü B.S.'ye 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 (Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek) maddesini ihlal etmekten sürücüye 90 bin TL trafik yönünden idari para cezası kesildi.

06 BM 7138 plakalı araç sürücüsü M.S.'ye ise 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 (Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek), 66/1-F (Akrobatik hareketler yapma), 21/1 (Çekme belgeli araç kullanma) maddelerini ihlal etmesi sebebiyle 182 bin TL trafik yönünden idari para cezası yazıldı.

34 NEP 282 plakalı araç sahibi S.Ş.'ye 46/2-N-1 (Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek), 21/1 (Çekme belgeli araç kullanmak) maddelerini ihlal etmesi sebebiyle 136 bin TL trafik yönünden idari para cezası yazıldı.

Toplam 498 bin TL trafik yönünden idari para cezası yaptırımı uygulanırken, sürücülerin tamamının ehliyetlerine 60 gün süreyle el konularak bahse konu araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı