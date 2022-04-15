Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuk bir anda yere düştü! Korku dolu anlar kamerada

Dün öğle saatlerinde, Sülüntepe Mahallesi Yeni Şeyhli Mezarlığı önünde seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuk, yolculuk yapmaya başladı.

DURUMU İYİ

Bir süre sonra ayağı kayan çocuk yere düştü. Aynı yönden gelen başka araçların altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"TALİHSİZ BİR KAZA YAŞANDI"

Olayı görüntüleyen sürücü Mete Koç, "İşe giderken mezarlıkta su satan gençlerin araba arkasına asıldığını gördüm. Bende o sırada cep telefonumla görüntü çektim. Çektiğim sırada talihsiz bir kaza yaşandı. Çocuk da yere düştü ama Allahtan bir şeyi yoktu, durumu da iyi. O anlar da bir korku vardı. İki şeritli yolda iki tarafı da doluydu. Çocuk düşünce kaza yapmadı, başına bir şey gelmedi." dedi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa