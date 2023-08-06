Pendik'te kadınların kabin kavgası kamerada
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Pendik'te bir giyim mağazasında kadınlar arasında çıkan kabin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Sözlü başlayan sıra tartışmasında hakaretler havada uçuştu.
Pendik'te kadınların kabin kavgası kamerada
İSTANBUL - Pendik'te bir giyim mağazasında kadınlar arasında kabin kavgası çıktı. Sözlü başlayan sıra tartışmasında hakaretler havada uçuştu.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada kabin sırası bekleyen iki kadın arasında sıra tartışması çıktı. Taraflar birbirine hakaretler savurdu. Uzun süren sözlü tartışma, mağaza görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Talha Yazıcı - 3. Sayfa