Pendik'te kadınların kabin kavgası kamerada

İSTANBUL - Pendik'te bir giyim mağazasında kadınlar arasında kabin kavgası çıktı. Sözlü başlayan sıra tartışmasında hakaretler havada uçuştu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazada kabin sırası bekleyen iki kadın arasında sıra tartışması çıktı. Taraflar birbirine hakaretler savurdu. Uzun süren sözlü tartışma, mağaza görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.