Pendik'te Evlere Giren 2 Kadın Bebek Kamerasıyla Görüntülendi

Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, ev sahibi il dışındayken 2 kadın hırsız, bebek kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlar, evde çalacak bir şey bulamadan kaçtı.

Pendik'te evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan 2 kadın, bebek kamerasıyla görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi il dışındayken site güvenliğini atlatan kadın hırsızlar 6'ıncı kattaki bir daireye girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüphelilerden biri daire kapısının önünde gözcülük yaparken, diğeri eve girdi. Eve giren kadın hırsız, bebek kamerasının görüş açısında olmayan odaları dolaştı ancak evde çalacak bir şey bulamadı. Şüpheli, dışarıdan geldiği anlaşılan ses üzerine koşarak evden uzaklaştı. - İSTANBUL