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Pendik'te eski sevgili dehşeti... Genç kızı sokak ortasında böyle darp etti

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te eski sevgili dehşeti.

Pendik'te eski sevgili dehşeti... Genç kızı sokak ortasında böyle darp etti

İSTANBUL Pendik'te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekilerin olayı film izler gibi seyretmedi dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti. Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı. Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor. Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor. Diziyle genç kızın karnına vuruyor. Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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