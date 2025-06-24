Pendik'te Dinlenme Tesisinde Yolcu Kavgası

Pendik'te Dinlenme Tesisinde Yolcu Kavgası
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Pendik'teki Kurtköy Dinlenme Tesisleri'nde yolcular arasında çıkan kavgada bir kişi darp edildi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı, darp edilen şahıs otobüse alınmayarak bırakıldı.

Pendik'te gece saatlerinde bir dinlenme tesisinde yolcular arasında kavga çıktı. Darp edilen vatandaşın, mola bitiminde otobüse alınmayarak olay yerinde bırakılma anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki gece Kurtköy Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü dinlenme tesisinde mola verdi. Bu esnada yolcular arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki yolcuların müdahale etmesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi tarafından darp edilen şahsın kavga sonrası otobüsten indirildiği ve otobüsün yolcuyu almayarak hareket ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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