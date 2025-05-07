Pendik'te börekçi kardeşlerin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Pendik'te evine sipariş götürüp, eşine mesaj atan börekçinin dükkanını basan şahsı bıçaklayarak yaralayan börekçi kardeşlerin yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıkların duruşması dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 12 Kasım'a ertelendi.

Pendik'te 3 Eylül 2024 tarihinde Sarıyer Börekçisi'nde meydana gelen olayda kurye İbrahim Demir, sipariş götürdüğü evdeki Burçin Boz'a mesaj atarak arkadaşlık teklif etmişti. Boz'un durumu eşine anlatması üzerine börekçiyi basan kocası Uğur Boz, darp edilerek bıçakla yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel taciz' suçundan yargılanan ve 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Demir hakkında "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar, Ömer Demir hakkında "silahla kasten basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar, Uğur Boz hakkında ise "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Bir önceki celse tahliye olmuştu

İbrahim ve Ömer Demir kardeşler, bir önceki görülen duruşmada savunmalarında pişman olduklarını söyleyerek karşı taraftan özür dilediklerini belirtmişlerdi. Müşteki sanık Uğur Boz ise kendisini öldürmeye çalıştıklarını söyleyerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etmişti. Ara karar açıklayan mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetini, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesine karar vermişti.

Davanın ikinci celsesi bugün İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar İbrahim ve Ömer Demir kardeşler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.