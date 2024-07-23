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Pendik'te Asker Eğlencesinde Silah Sıkma Olayı

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Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda motosikletle seyir halindeki bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. O anlar ise konvoydaki başka bir kişi tarafından kaydedildi.

Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda motosikletle seyir halindeki şahıs, belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. O anları ise konvoydaki başka bir kişi saniye saniye kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Pendik ilçesi, Esenyalı Mahallesi, Esenyalı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlama eğlencesine katılan bir kişi, asker uğurlama konvoyunda motosikletle seyir halindeyken belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. Havaya ateş açma görüntülerini ise aynı konvoyda yer alan başka bir kişi saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde konvoy halinde ilerlerken motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir şahsın belinden silah çıkardığı ve silahla havaya rastgele ateş ettiği görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asker Eğlencesi Motosiklet Pendik Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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