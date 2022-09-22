Pençe-Kilit şehidinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne, babası ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne, babası ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından önce Merzifon'a sonra karayoluyla memleketi Çorum'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak evinin önüne getirildi. Şehit Karaçam'ın naaşını karşılayan yüzlerce vatandaş, dua etti. Yapılan duanın ardından İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam için helallik istendi.

Daha sonra Şehit Karaçam'ın naaşı, cenaze namazı için Akşemseddin Cami'ne getirildi. Camii önünde şehit Karaçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Meryem Karaçam, babası Bedri Karaçam ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Baba Bedri Karaçam, yakınlarından destek alarak ayakta durabildi.

İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Şehit Karaçam'ın naaşı toprağa verilecek. - ÇORUM