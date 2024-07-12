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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerimiz açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu açıkladı. Olayda bir asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, bir askerin yaralandığı belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Astsubay Kıdemli Çavuş Eyp Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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