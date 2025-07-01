Pencap'ta Öğrenci Servisinde Yangın: 1 Ölü, 10 Yaralı

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracının elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından servis sürücüsünün kayıplara karıştığı bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracının elektrik kontağından başlayan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı. Aracın elektrik kontağından aniden başlayan yangında öğrenci servisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Polis Imran Ahmed, servisin sınavdan dönen 18 öğrenciyi taşıdığını söyledi. Ahmed, olay yerinden kaçan servis sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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