Pencap'ta Öğrenci Servisinde Yangın: 1 Ölü, 10 Yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracının elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından servis sürücüsünün kayıplara karıştığı bildirildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracının elektrik kontağından başlayan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı. Aracın elektrik kontağından aniden başlayan yangında öğrenci servisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Polis Imran Ahmed, servisin sınavdan dönen 18 öğrenciyi taşıdığını söyledi. Ahmed, olay yerinden kaçan servis sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - İSLAMABAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa