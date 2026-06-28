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Bilecik'te KADES ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te KADES ve dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde emniyet ekipleri, KADES uygulaması ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde KADES ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturmak, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapmak amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, KADES uygulamasının kullanımı, acil durumlarda izlenmesi gereken adımlar ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, benzer bilgilendirme çalışmalarının vatandaşların güvenlik konusunda daha bilinçli hale gelmesi amacıyla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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