Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti
Bir pazarda satıcının, yumurtaların üzerindeki son kullanma tarihlerini bıçakla kazıyarak sildiği anlar saniye saniye kayda alındı. Görüntüler, gıda güvenliği ve denetim eksikliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Bir pazarda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Tezgâh başında yumurta satan bir kişinin, ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerini bıçak yardımıyla kazıyarak yok ettiği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
DENETİM EKSİKLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Tüketici sağlığı açısından ciddi endişelere yol açan bu görüntüler, gıda güvenliği konusundaki denetim eksikliğini yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken, olayın ardından yetkili kurumların harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.
UZMANLARDAN UYARI
Gıda uzmanları, özellikle açık alanlardaki gıda satışlarında daha sıkı kontrol ve denetim çağrısında bulundu.
Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ya kardeşim hiç mi Allah korkusu yok sizde?
- Hiç bir belediye zabıtası pazarlarda denetim ve kontrol yapmıyor?
- Ülkede her türlü ahlaksızlık almış başını gidiyor.
- Pazardan yumurta almayın. Yumurta soğuk dolapta saklanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde açıkta yumurta satılması yasaktır.
- Denetim yok herhalde gayet rahat kendisi...