Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy semt pazarında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, bir kadın başka bir müşteriye ait pazar çantasından gizlice biber aldı.

ESNAF FARK EDİP HERKESİN İÇİNDE İFŞA ETTİ

Durumu fark eden pazarcı esnaf, kadını çevredekilerin önünde uyardı ve hırsızlık yaptığını ileri sürdü. Pazarcının sert tepkisiyle karşılaşan kadın, çevredekilerin de dikkatini çekti. Olay kısa sürede pazar yerinde gerginliğe neden oldu.