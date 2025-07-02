Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
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Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
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İstanbul Erenköy Pazarı'nda bir kadın, başka bir müşterinin pazar çantasından biber çalarken yakalandı. O anlar çevredeki bir esnaf tarafından saniye saniye kayda alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy semt pazarında ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, bir kadın başka bir müşteriye ait pazar çantasından gizlice biber aldı.

ESNAF FARK EDİP HERKESİN İÇİNDE İFŞA ETTİ

Durumu fark eden pazarcı esnaf, kadını çevredekilerin önünde uyardı ve hırsızlık yaptığını ileri sürdü. Pazarcının sert tepkisiyle karşılaşan kadın, çevredekilerin de dikkatini çekti. Olay kısa sürede pazar yerinde gerginliğe neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKAPE GETİRDİ BU TOPLUMU GİTTİLER YİNE OY ATTILAR SONUÇTA İNSANLAR AKIL SAĞLIĞINIDA KAYBETTİ,,YA BU TOPRAK SU VER BÜTÜN DÜNYAYI VERİR,,3 TARAFIMIZ DENİZ BALIK YİYEMİYOZ

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

millet ne hale geldi , gerçekten üzüldüm

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

acaba gerçekten ihtiyaç sahibi miydi :(

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Haber YorumlarıMem Mem:

Hırsızlık iyi değilde, demekki pallılığından dolayı alamadı. Ihtiyactan olacakki !!! Bayanı böyle rezil etmenin ne anlamı vardı...çok ayıp, her iki tarafada ayıp..

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

tepelerindekilerden öğrendi bu millet hırsizlık yapmayı.

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