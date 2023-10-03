Pazar'ın sevilen zabıta memuruna son görev

Rize'nin Pazar ilçesinde herkes tarafından sevilen zabıta memuru görev dönüşü sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Pazar ilçesinde 51 yaşındaki zabıta memuru Soner Aykut Haberal, görevi dönüşünde kalp krizi geçirdi. Arabada kalbi duran Haberal öncesinde Kaçkar Devlet Hastanesine getirildi. Ardından da Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haberal, hayatını kaybetti. İlçede vatandaşlar ile hoş sohbeti ile ve hayvan severliği ile kendini sevdiren Haberal için Pazar Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi. Yapılan törende Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zabıta üniforması koyuldu. Törenin ardından Haberal'ın cenaze namazı kılınması için Pazar Sahil Camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Haberal, köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

"Aykut'umuzu kaybettik"

Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Güneş, zabıta memuru Soner Aykut Haberal'ın görevden döndüğü esnada fenalaştığını ifade ederek "Bugün Aykut Soner'imiz bizi büyük bir acıya terk etti. Dün görev dönüşünde mesai arkadaşıyla birlikte araçla seyahat ederken birden fenalaştı. Soğuk kanlı bir şekilde trafik memurumuz Kaçkar Devlet Hastanesine getiriyor. Kaçkar Devlet Hastanesinde kalbi durmuş bir vaziyetteydi. Hekimlerimiz gerekeni yapıyor ve kalbi çalışır duruma geliyor ve Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiyor. Mutlu olduk ve iyileşecek dedik. Anjiyo oldu. Yoğun bakıma alındı. Kalpte büyük bir hasar vardı. Tıbben hekimlerimiz gereken her şeyi yaptı" dedi. - RİZE